إعلان

BBC

تأجيل بداية العام الدراسي في لبنان إلى نوفمبر القادم

01:33 م الأحد 06 أكتوبر 2024

الحرب على لبنان

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp

(وكالات)

أعلنت السلطات اللبنانية، اليوم الأحد، تأجيل بداية العام الدراسي إلى الرابع من نوفمبر القادم.

يأتي ذلك في تصاعد حدة الأعمال العسكرية، مع بداية العدوان الإسرائيلي على الجنوب اللبناني والضاحية الجنوبية للعاصمة بيروت بغاية تنفيذ عمليات اغتيال متتالية في صفوف حزب الله اللبناني والتي وصلت حد اغتيال الأمين العام حسن نصر الله.

واستهدف جيش الاحتلال الضاحية الجنوبية بسلسلة غارات هي الأعنف منذ بدء العدوان وصلت حد شن 30 غارة ليلة أمس السبت.

وأعلنت وزارة الصحة اللبنانية استشهاد 23 شخصا جراء غارات الاحتلال أمس السبت.

السلطات اللبنانية لبنان بداية العام الدراسي العدوان الإسرائيلي على لبنان حزب الله اللبناني حسن نصر الله
تابع صفحتنا على أخبار جوجل

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على يوتيوب

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

إعلان

انخفاض تاريخي.. تراجع مدفوعات فوائد الدين بالموازنة %20.2
* صبحي كابر يكشف لمصراوي الظروف القهرية وراء بيع مطعمه الشهير