تأجيل بداية العام الدراسي في لبنان إلى نوفمبر القادم

(وكالات)

أعلنت السلطات اللبنانية، اليوم الأحد، تأجيل بداية العام الدراسي إلى الرابع من نوفمبر القادم.

يأتي ذلك في تصاعد حدة الأعمال العسكرية، مع بداية العدوان الإسرائيلي على الجنوب اللبناني والضاحية الجنوبية للعاصمة بيروت بغاية تنفيذ عمليات اغتيال متتالية في صفوف حزب الله اللبناني والتي وصلت حد اغتيال الأمين العام حسن نصر الله.

واستهدف جيش الاحتلال الضاحية الجنوبية بسلسلة غارات هي الأعنف منذ بدء العدوان وصلت حد شن 30 غارة ليلة أمس السبت.

وأعلنت وزارة الصحة اللبنانية استشهاد 23 شخصا جراء غارات الاحتلال أمس السبت.