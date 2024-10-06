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قوات الاحتلال تعتقل 15 فلسطينيًا من الضفة الغربية

01:08 م الأحد 06 أكتوبر 2024

الجيش الاسرائيلي

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رام الله - (د ب أ)

ِشنت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، حملة اعتقالات على مدن الضفة المحتلة اعتقلت خلالها 15 فلسطينيًا بينهم صحفي وأسرى سابقون.

وقال نادي الأسير وهيئة شؤون الأسرى والمحررين، في بيان صحفي اليوم أوردته وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية ( وفا)، إن"عمليات الاعتقال توزعت على محافظات الخليل، وبيت لحم، وطولكرم، وطوباس، فيما يواصل الاحتلال تنفيذ عمليات اقتحام وتنكيل واسعة، يرافقها تهديدات بحقّ المعتقلين وعائلاتهم، إضافة إلى عمليات التخريب والتدمير في منازل المواطنين".

وأشار إلى أن "قوات الاحتلال الإسرائيلي اعتقلت أكثر من 11 ألف و100 مواطن من الضّفة بما فيها القدس، منذ بدء حرب الإبادة المستمرة والعدوان الشامل على أبناء شعبنا".

قوات الاحتلال الإسرائيلي الضفة الغربية قطاع غزة قصف غزة
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