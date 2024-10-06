استشهاد وإصابة 116 لبنانيًا جراء غارات الاحتلال أمس

بيروت - (د ب أ)

أعلنت وزارة الصحة اللبنانية، اليوم الأحد، أن حصيلة ضحايا الغارات الإسرائيلية أمس السبت بلغت 23 شهيدا و93 جريحا.

وقال مركز عمليات طوارئ الصحة العامة التابع لوزارة الصحة العامة، في بيان صحفي اليوم أوردته الوكالة الوطنية للإعلام، إن "غارات العدو الإسرائيلي يوم أمس على بلدات وقرى جنوب لبنان والنبطية والبقاع وبعلبك الهرمل وجبل لبنان والشمال أدت في حصيلة إجمالية إلى استشهاد 23 شخصا وإصابة ثلاثة وتسعين بجروح".

وتشن الطائرات الحربية للاحتلال الإسرائيلي منذ 23 سبتمبر الماضي سلسلة واسعة من الغارات لا تزال مستمرة، استهدفت العديد من المناطق في جنوب لبنان والبقاع شرق لبنان والضاحية الجنوبية لبيروت وجبل لبنان والعاصمة بيروت.

وطالت الغارات الإسرائيلية منازل المواطنين والمنشآت والطرقات، وأسفرت عن مقتل وجرح المئات، كما أسفرت عن موجة نزوح كثيفة من هذه المناطق .