إعلان

BBC

مصر ترحب بدعوة الرئيس الفرنسي لوقف تصدير السلاح إلى إسرائيل

12:10 م الأحد 06 أكتوبر 2024

إيمانويل ماكرون

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp

(وكالات)

رحبت وزارة الخارجية، اليوم الأحد، في بيان لها، بدعوة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون وقف تصدير السلاح لإسرائيل على خلفية الانتهاكات الجسيمة للقانون الدولى والقانون الدولى الإنسانى التى ارتكبها الجيش الإسرائيلي فى قطاع غزة ولبنان، والتى أسفرت عن سقوط عشرات الآلاف من الضحايا والمصابين المدنيين، معظمهم من النساء والأطفال، في تحدٍ واضح للمجتمع الدولي.

وأكدت الوزارة، أن "الدعوة التى أطلقها الرئيس الفرنسى تتماشى تماما مع احترام مبادئ وقواعد القانون الدولي الإنساني، وتعكس الاستياء العارم والمتزايد على المستوى الدولى من العدوان الغاشم الإسرائيلى على غزة ولبنان".

وطالبت الوزارة المجتمع الدولي بوضع الدعوة محل التنفيذ، مكررة مطالبتها بـ "الوقف الفوري والدائم لإطلاق للنار في كل من قطاع غزة ولبنان".

وثمنت الوزارة موقف فرنسا الداعم للحقوق الفلسطينية وإقامة دولة فلسطين المستقلة ذات السيادة على خطوط الرابع من يونيو لعام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية وفقا لحل الدولتين وللقرارات الدولية ذات الصلة.

وزارة الخارجية الرئيس الفرنسي وقف تصدير السلاح إلى إسرائيل إيمانويل ماكرون الجيش الإسرائيلي قطاع غزة جنوب لبنان
تابع صفحتنا على أخبار جوجل

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على يوتيوب

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
"ننشر معلومات مضللة".. صحفي يضرم النار في نفسه أثناء مشاركته في مظاهرة مؤيدة للفلسطينيين أمام البيت الأبيض (فيديو)

إعلان

إعلان

انخفاض تاريخي.. تراجع مدفوعات فوائد الدين بالموازنة %20.2
* صبحي كابر يكشف لمصراوي الظروف القهرية وراء بيع مطعمه الشهير