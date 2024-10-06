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تجدد الاشتباكات العنيفة شمال غزة بين المقاومة وقوات الاحتلال

11:44 ص الأحد 06 أكتوبر 2024

المقاومة الفلسطينية

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غزة - (د ب أ )

قال المركز الفلسطيني للإعلام، اليوم الأحد، إن فصائل المقاومة الفلسطينية تخوض اشتباكات ضارية مع قوات الاحتلال الإسرائيلي في شمال قطاع غزة.

وذكر المركز الفلسطيني للإعلام، أن "اشتباكات ضارية تخوضها المقاومة مع قوات الاحتلال في المحاور الشرقية من جباليا وفي مخيم جباليا شمال قطاع غزة".

وأعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي أن الفرقة 162 بدأت عملية عسكرية في منطقة جباليا، مشيرا إلى أن القوات استكملت تطويق المنطقة.

وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي للإعلام العربي أفيخاي أدرعي، في منشور عبر منصة إكس اليوم، "بدأت قوات الفرقة 162 الليلة الماضية العمل في منطقة جباليا بعد ورود معلومات استخبارية مسبقة وبعد تقييم وضع مستمر وأعمال القوات في الميدان التي دلت على وجود بنى تحتية للمقاومة في المنطقة".

وأضاف :"لقد استكملت الفرق القتالية للوائي 401 و 460 تطويق المنطقة لتواصل القوات العمل في المنطقة" ، مشيرا إلى أنه "قبل بداية العملية هاجمت قوات سلاح الجو عشرات الأهداف العسكرية لمساندة القوات المناورة ومن بينها مستودعات أسلحة وبنى تحت أرضية وخلايا مخربين وبنى عسكرية إضافية".

وأكد أدرعي أن "العملية ستتواصل وفق الضرورة مع تسديد ضربات ممنهجة وتدمير جذري للبنى الإرهابية في المنطقة".

اشتباكات العنيفة المقاومة الفلسطينية الاحتلال الإسرائيلي قطاع غزة مخيم جباليا
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