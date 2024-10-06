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في أحدث هجوم لحزب الله على خليج حيفا.. جيش الاحتلال يعلن اعتراض صاروخين أرض-أرض

11:30 ص الأحد 06 أكتوبر 2024

حزب الله

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تل أبيب - (د ب أ)

ذكرت وحدة المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، أنه تم اعتراض صاروخين أرض-أرض، في أحدث هجوم لحزب الله على خليج حيفا.

وقال الجيش الإسرائيلي "بعد سماع صفارات الإنذار في مناطق منشيه وكارمل وهامفراتس، اعترض سلاح الجو الإسرائيلي صاروخين أرض-أرض، تم إطلاقهما من لبنان، بنجاح"، حسب الموقع الالكتروني لصحيفة يديعوت أحرونوت(واي نت).

وكان الجيش الإسرائيلي أعلن أنه نفذ سلسلة من الغارات الجوية المحددة على مواقع تابعة لحزب الله في بيروت، بما في ذلك العديد من مستودعات الأسلحة وبنية تحتية أخرى للمسلحين.

ويتهم الجيش الإسرائيلي حزب الله بوضع مواقع تخزين وإنتاج الأسلحة، تحت مبان سكنية، في العاصمة اللبنانية، مما يعرض السكان للخطر ويتعهد بالاستمرار في ضرب الأصول العسكرية لحزب الله بكامل قوته.

جيش الاحتلال الإسرائيلي حزب الله خليج حيفا صفارات الإنذار سلاح الجو الإسرائيلي
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