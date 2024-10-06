جيش الاحتلال يعلن قصف مواقع لتخزين أسلحة لحزب الله في بيروت

تل أبيب - (د ب أ)

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، أنه نفذ سلسلة من الغارات الجوية المحددة على مواقع تابعة لحزب الله في بيروت، بما في ذلك العديد من مستودعات الأسلحة وبنية تحتية أخرى للحزب.

وزعمت صحيفة تايمز أوف إسرائيل أنه سبقت الغارات الجوية خطوات واسعة النطاق لـ "تخفيف الأذى الذي ربما يلحق بالمدنيين، بما في ذلك تحذير مسبق بشأن الضربات الوشيكة".

ويتهم الجيش الاحتلال حزب الله بوضع مواقع تخزين وإنتاج الأسلحة، تحت مبان سكنية، في العاصمة اللبنانية، وهو ما يستهدف على إثره المباني السكنية.

وكانت الوكالة الوطنية للإعلام الرسمية اللبنانية قد أعلنت في وقت سابق اليوم أن الهجمات التي وقعت في وقت متأخر من ليل السبت استهدفت منطقة العديسة في الجنوب الشرقي، في الوقت الذي قال فيه حزب الله إن هناك اشتباكات مع القوات الإسرائيلية.

وقالت وسائل الإعلام اللبنانية الرسمية إن إسرائيل شنت أكثر من خمس غارات استهدفت جنوب بيروت، أربع منها "عنيفة جدا".

وأفادت الوكالة الوطنية للإعلام بأن "الطيران الحربي للعدو الإسرائيلي نفذ 4 غارات عنيفة جدا على الضاحية الجنوبية، وغارة على منطقة الشويفات (العمروسية) وأن سيارات الإسعاف تهرع إلى المكان".