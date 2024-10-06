جيش الاحتلال يستهدف الضاحية الجنوبية لبيروت بأكثر من 30 غارة

بيروت - (د ب أ)

قالت الوكالة الوطنية للإعلام بلبنان، اليوم الأحد، إن جيش الاحتلال الإسرائيلي، شن ليل أمس السبت، موجة غارات عنيفة غير مسبوقة على الضاحية الجنوبية للعاصمة اللبنانية بيروت والتي لم تشهدها منذ بدء العدوان على لبنان.

وأضافت الوكالة، أن الضاحية الجنوبية لبيروت شهدت أعنف ليلة منذ بداية القصف الإسرائيلي إذ استهدفت بأكثر من 30 غارة، سمعت أصداؤها في بيروت.

ووفق الوكالة الوطنية للإعلام، غطت سحب الدخان الأسود أرجاء الضاحية كافة.

وطبقا للوكالة، استهدفت الغارات محطة توتال على طريق المطار، ومبنى في شارع البرجاوي بالغبيري، ومنطقة الصفير وبرج البراجنة، وصحراء الشويفات وحي الأميركان ومحيط المريجة الليلكي وحارة حريك.

وكان الجيش الإسرائيلي أعلن أنه نفذ سلسلة من الغارات الجوية المحددة على مواقع تابعة لحزب الله في بيروت، بما في ذلك العديد من مستودعات الأسلحة وبنية تحتية أخرى للمسلحين.

ويتهم الجيش الإسرائيلي حزب الله بوضع مواقع تخزين وإنتاج الأسلحة، تحت مبان سكنية، في العاصمة اللبنانية، مما يعرض السكان للخطر ويتعهد بالاستمرار في ضرب الأصول العسكرية لحزب الله بكامل قوته.