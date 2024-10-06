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BBC

ضربات إسرائيلية على منشآت الأسلحة والبنية التحتية لحزب الله في بيروت

07:44 ص الأحد 06 أكتوبر 2024

الجيش الإسرائيلي

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وكالات

أعلن الجيش الإسرائيلي، قبل قليل، أنه شن ضربات على منشآت لتخزين الأسلحة ومواقع البنية التحتية لحزب الله في بيروت، وفقا لسكاي نيوز.

وشنت طائرات الاحتلال الإسرائيلي فجر اليوم الأحد، غارات إسرائيلية عنيفة استهدفت بشكل رئيسي الضاحية الجنوبية معقل حزب الله اللبناني.

وطالت غارات إسرائيلية عدة مبان في الضاحية الجنوبية لبيروت، فجر اليوم الأحد، إذ أن حركة الملاحة الجوية في مطار رفيق الحريري الدولي في بيروت مستمرة رغم الغارات الإسرائيلية.

وذكرت الوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية، أن الطيران الحربي للعدو الاسرائيلي نفذ 4 غارات عنيفة جدا على الضاحية الجنوبية، وغارة على منطقة الشويفات، وسيارات الإسعاف تهرع إلى المكان.

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