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BBC

منذ بدء الهجوم..30 غارة جوية إسرائيلية على الضاحية الجنوبية

05:51 ص الأحد 06 أكتوبر 2024

غارة جوية إسرائيلية

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وكالات

قالت وكالة الأنباء اللبنانية، إن هناك أكثر من 30 غارة جوية إسرائيلية على الضاحية الجنوبية في أعنف ليلة منذ بدء الهجوم الإسرائيلي على جنوب بيروت، وفقا لما ذكرته سكاي نيوز في نبأ عاجل لها قبل قليل.

قال الجيش الإسرائيلي، إن دفاعاته الجوية اعترضت 3 مسيرات قادمة من الشرق خلال الساعة الماضية.

يذكر أن حزب الله اللبناني، أعلن في الساعات الأولى من صباح اليوم، أنه حقق إصابات مؤكدة في جنود الاحتلال الذين تسللوا باتجاه خلة شعيب في بليدا جنوبي لبنان.

وشنت طائرات الاحتلال الإسرائيلي فجر اليوم الأحد، غارات إسرائيلية عنيفة استهدفت بشكل رئيسي الضاحية الجنوبية معقل حزب الله اللبناني.

وطالت غارات إسرائيلية عدة مبان في الضاحية الجنوبية لبيروت، فجر اليوم الأحد، إذ أن حركة الملاحة الجوية في مطار رفيق الحريري الدولي في بيروت مستمرة رغم الغارات الإسرائيلية.

وذكرت الوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية، أن الطيران الحربي للعدو الاسرائيلي نفذ 4 غارات عنيفة جدا على الضاحية الجنوبية، وغارة على منطقة الشويفات، وسيارات الإسعاف تهرع إلى المكان.

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