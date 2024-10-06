40 شهيدا في غارات على قطاع غزة.. و16 آخرين في استهداف مسجد دير البلح

كتب- محمد فتحي:

استشهد نحو 40 فلسطينيا خلال الساعات القليلة الماضية في عدة أماكن بقطاع غزة، بحسب ما ذكرته قناة القاهرة الإخبارية في نبأ عاجل لها قبل قليل.

ووفقا للقناة، فإن المسجد المستهدف في دير البلح كان يؤوي نازحين، لافتة إلى أن هناك نزوح للفلسطينيين من شمال القطاع بسبب شدة قصف الاحتلال.

وأشارت إلى أن هناك أكثر من 16 شهيدا جراء قصف مسجد بدير البلح وسط قطاع غزة.

وأعلن الجيش الإسرائيلي، تنفيذه ضربة دقيقة على مركز قيادة وسيطرة لحماس في دير البلح وسط قطاع غزة، وفقا لسكاي نيوز.

وقال الجيش الإسرائيلي في بيان: "بعد الحصول على معلومات استخباراتية من جيش الدفاع الإسرائيلي والشاباك، شن سلاح الجو الإسرائيلي ضربة دقيقة على إرهابيي حماس الذين كانوا يعملون داخل مركز القيادة والسيطرة الموجود في مبنى كان في السابق بمثابة مسجد في منطقة دير البلح".