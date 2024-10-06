إعلان

BBC

صفارات الإنذار تدوي في 13 مقاطعة أوكرانية.. ما السبب؟

03:34 ص الأحد 06 أكتوبر 2024

صفارات الإنذار

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp

وكالات

دوت صفارات الإنذار من الهجوم الجوي في العاصمة الأوكرانية كييف والعديد من المقاطعات في مختلف أنحاء أوكرانيا، وفقا لروسيا اليوم.

وأظهرت بيانات الخارطة الإلكترونية لوزارة التحول الرقمي الأوكرانية، أن الإنذار من الهجوم الجوي نشر في مقاطعات: "كييف، وجيتومير، وخميلنيتسكي، وفينيتسا، وتشيركاسي، وتشيرنيجوف، وسومي، وبولتافا، وخاركوف، وكيروفوجراد، وأوديسا، ونيكولاييف، ودنيبروبتروفسك".

وتم إلغاء الإنذار في 4 مقاطعات بعد فترة من إعلانه، فيما بقى الإنذار قائما في المقاطعات الأخرى حتى فجر الأحد.

وقبل ذلك أفادت وسائل إعلام أوكرانية بوقوع انفجارات في مدينتي خاركوف وأوديسا، دون الكشف عن التفاصيل.

صفارات الإنذار أوكرانيا مقاطعة كييف صفارات الإنذار في أوكرانيا صفارات الإنذار في كييف
تابع صفحتنا على أخبار جوجل

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على يوتيوب

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
الجيش الإسرائيلي: استهدفنا مركز لقيادة حماس داخل مسجد بقطاع غزة

إعلان

إعلان

قرار عاجل من النائب العام في واقعة نشر ديوان شعري يتضمن ازدراءً للأديان
أجواء معتدلة وشبورة مائية.. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس الأحد بدرجات الحرارة