صفارات الإنذار تدوي في 13 مقاطعة أوكرانية.. ما السبب؟

وكالات

دوت صفارات الإنذار من الهجوم الجوي في العاصمة الأوكرانية كييف والعديد من المقاطعات في مختلف أنحاء أوكرانيا، وفقا لروسيا اليوم.

وأظهرت بيانات الخارطة الإلكترونية لوزارة التحول الرقمي الأوكرانية، أن الإنذار من الهجوم الجوي نشر في مقاطعات: "كييف، وجيتومير، وخميلنيتسكي، وفينيتسا، وتشيركاسي، وتشيرنيجوف، وسومي، وبولتافا، وخاركوف، وكيروفوجراد، وأوديسا، ونيكولاييف، ودنيبروبتروفسك".

وتم إلغاء الإنذار في 4 مقاطعات بعد فترة من إعلانه، فيما بقى الإنذار قائما في المقاطعات الأخرى حتى فجر الأحد.

وقبل ذلك أفادت وسائل إعلام أوكرانية بوقوع انفجارات في مدينتي خاركوف وأوديسا، دون الكشف عن التفاصيل.