تجدد الغارات الإسرائيلية على الضاحية الجنوبية في بيروت

وكالات

جددت طائرات الاحتلال الإسرائيلي غارتها على منطقة الغبيري في الضاحية الجنوبية ببيروت، وفقا لما ذكرته العربية في نبأ عاجل لها قبل قليل.

وقال الجيش الإسرائيلي، إنه يقصف الآن أهدافًا لحزب الله في الضاحية الجنوبية لبيروت.

وأنذر جيش الاحتلال الإسرائيلي بالإخلاء لسكان أبنية في برج البراجنة والليلكي وحارة حريك في الضاحية الجنوبية لبيروت.

كما شنت طائرات الاحتلال 13 غارة إسرائيلية استهدفت الضاحية الجنوبية لبيروت خلال الساعة الأخيرة.

وشهدت الضاحية الجنوبية في بيروت، انفجارات ضخمة في مواقع غارات إسرائيلية.

في المقابل، أعلن حزب الله اللبناني، أنه حقق إصابات مؤكدة في جنود الاحتلال الذين تسللوا باتجاه خلة شعيب في بليدا جنوبي لبنان.

كما شنت طائرات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الأحد، غارات إسرائيلية عنيفة استهدفت بشكل رئيسي الضاحية الجنوبية معقل حزب الله اللبناني.

وطالت غارات إسرائيلية عدة مبان في الضاحية الجنوبية لبيروت، فجر اليوم الأحد، إذ أن حركة الملاحة الجوية في مطار رفيق الحريري الدولي في بيروت مستمرة رغم الغارات الإسرائيلية.

وذكرت الوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية، أن الطيران الحربي للعدو الاسرائيلي نفذ 4 غارات عنيفة جدا على الضاحية الجنوبية، وغارة على منطقة الشويفات، وسيارات الإسعاف تهرع إلى المكان.