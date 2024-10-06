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BBC

استشهاد فلسطيني وإصابة 5 آخرين في قصف مدرسة بقطاع غزة

01:59 ص الأحد 06 أكتوبر 2024

قصف إسرائيلي

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وكالات

استشهد قبل قليل، فلسطيني وأصيب 5 آخرين إثر استهداف الاحتلال الإسرائيلي لمدرسة الشافعي في منطقة السامر بمدينة غزة، وفقا لما ذكرته الغد الإخبارية.

وقصفت مدفعية الاحتلال الإسرائيلي، مساء السبت، مناطق متفرقة في شمال قطاع غزة، ما أسفر عن ارتقاء عدد من الشهداء وإصابة آخرين، فيما بدأت عمليات النزوح هربا من نيران الاحتلال.

واستقبل مستشفى كمال عدوان أكثر من 10 شهداء جراء قصف إسرائيلي على شمالي قطاع غزة.

وبدأت حركة نزوح كبيرة من المناطق الشرقية لجباليا البلد شمالي قطاع غزة، بعد إطلاق مسيرات إسرائيلية النار بشكل مكثف على المدنيين.

ونفذ جيش الاحتلال أحزمة نارية عشوائية وقصفا بالمدفعية على مناطق واسعة في شمال قطاع غزة.

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