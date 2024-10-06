استهدفت معقل حزب الله.. غارات إسرائيلية على الضاحية الجنوبية في بيروت

وكالات

شنت طائرات الاحتلال الإسرائيلي فجر اليوم الأحد، غارات إسرائيلية عنيفة استهدفت بشكل رئيسي الضاحية الجنوبية معقل حزب الله اللبناني، وفقا لما ذكرته سكاي نيوز في نبأ عاجل لها قبل قليل.

وطالت غارات إسرائيلية عدة مبان في الضاحية الجنوبية لبيروت، فجر اليوم الأحد، إذ أن حركة الملاحة الجوية في مطار رفيق الحريري الدولي في بيروت مستمرة رغم الغارات الإسرائيلية.

وذكرت الوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية، أن الطيران الحربي للعدو الاسرائيلي نفذ 4 غارات عنيفة جدا على الضاحية الجنوبية، وغارة على منطقة الشويفات، وسيارات الإسعاف تهرع إلى المكان.

ووقعت في وقت سابق غارة إسرائيلية على حارة حريك في الضاحية الجنوبية، كما وقعت غارات إسرائيلية متتالية على مواقع في الضاحية الجنوبية ومحيطها، الأمر الذي أدى إلى اندلاع حرائق كبيرة.

ووجه الجيش الإسرائيلي في وقت سابق من مساء السبت تحذيرا لسكان أحياء في الضاحية الجنوبية بضرورة إخلائها، بينما يواصل استهداف مواقع لحزب الله في العاصمة اللبنانية.

وتشن إسرائيل حملة قصف متواصلة منذ 23 سبتمبر على مناطق واسعة من لبنان تقول إنه يستهدف بنى تحتية ومنشآت تابعة لحزب الله.

ومنذ ذلك الوقت، قتل أكثر من 1100 شخص في أرجاء البلاد، حسب أرقام رسمية.