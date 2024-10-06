وزير الخارجية الإيراني: أي اعتداء على إيران سيواجه برد أقوى

طهران - (د ب أ)

قال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، إن أي هجوم يستهدف إيران من جانب "الكيان الصهيوني"، في إشارة إلى إسرائيل، "سيُواجه برد أقوى".

وأضاف عراقجي، في منشور له عبر منصة إكس اليوم السبت: "أجريت مفاوضات مهمة وفي الوقت المناسب، مع رئيس الجمهورية (السوري) بشار الأسد ورئيس الوزراء ووزير الخارجية السوريين، حول القضايا الثنائية والإقليمية".

وتابع: "لقد أكدت بأن إيران، ستقف إلى جانب المقاومة في جميع الظروف"، بحسب وكالة أنباء الجمهورية الإسلامية (إرنا).

وأضاف: "كما أوضحت أن أي هجوم يستهدف إيران بواسطة (إسرائيل)، سيلقى ردا اقوى من جانبنا، وبإمكان هؤلاء أن يختبروا إرادتنا".