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الصليب الأحمر الدولي يرسل 17 طنًا من الأدوية إلى لبنان

11:42 م السبت 05 أكتوبر 2024

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بيروت/ جنيف - (د ب أ)
أرسلت اللجنة الدولية للصليب الأحمر 17 طنا من الأدوية المطلوبة بصفة عاجلة في لبنان.
وذكرت اللجنة الدولية للصليب الأحمر اليوم السبت أن هناك معدات جراحية لعلاج الحروق والإصابات الأخرى بين الإمدادات.
وأشار الصليب الأحمر إلى أن النظام الصحي في لبنان يعاني من أزمة بالفعل ويواجه الآن ضغطا استثنائيا بسبب الصراع المسلح المستمر.
ومن المخطط أن يتم توزيع الإمدادات على المستشفيات ومنشآت رعاية صحية أخرى في البلاد، مع التركيز على مستشفيين في منطقة بيروت وجنوبي البلاد.
وجلبت منظمة الصحة العالمية المساعدات إلى البلاد على متن طائرة من دبي.
وذكر مدير منظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم جيبريسوس عبر منصة إكس أن المنظمة تحاول إرسال المزيد من الإمدادات، وأن الدفعة الحالية تكفي لمعالجة 100 ألف مريض.

الصليب الأحمر مساعدات طبية لبنان أزمة لبنان
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