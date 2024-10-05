انفجارات داخل سوريا بمحاذاة مثلث الحدود الأردنية السورية الفلسطينية

وكالات

أفادت تقارير إعلامية، مساء السبت، بسماع دوي انفجارات كبيرة داخل سوريا بمحاذاة مثلث الحدود الأردنية السورية الفلسطينية.

ونقلت "الجزيرة" عن مراسلها، قوله إن هناك نشاط لطائرات حربية عند مثلث الحدود الأردنية السورية.

وأوضح المرصد السوري لحقوق الإنسان، أن مسيّرة إسرائيلية نفذت ضربة جوية استهدفت محيط بلدة "حوش السيد علي" بالقرب من منطقة ريف القصير عند الحدود السورية– اللبنانية.

وأشار المرصد السوري إلى أنه لم ترد معلومات حتى اللحظة عن سقوط خسائر بشرية، تزامناً مع تحليق عدة مسيّرات في الأجواء.

وقال المرصد، إن الضربة الإسرائيلية تأتي في إطار محاولات إسرائيل لقطع طرق الإمداد عن "حزب الله" اللبناني ومنعه من نقل السلاح من داخل الأراضي السورية.