الاحتلال يصدر أوامر إخلاء لسكان برج البراجنة بالضاحية الجنوبية لبيروت

وكالات

دعا جيش الاحتلال الإسرائيلي، مساء السبت، السكان في عدد من المباني في برج البراجنة بالضاحية الجنوبية لبيروت إلى إخلائها فورا.

وفي منشور على حسابه بمنصة "إكس"، قال المتحدث باسم جيش الاحتلال باللغة العربية، أفيخاي أدرعي: "إنذار عاجل إلى سكان الضاحية الجنوبية وتحديدًا المتواجدين في المباني المحددة في الخرائط المرفقة في برج البراجنة.. أنتم متواجدون بالقرب من منشآت ومصالح تابعة لحزب الله حيث سيعمل ضدها جيش الاحتلال على المدى الزمني القريب".

وأضاف أدرعي: "من أجل سلامتكم وسلامة أبناء عائلتكم عليكم إخلاء المباني المحددة وتلك المجاورة لها فورًا والابتعاد عنها لمسافة لا تقل عن 500 متر".