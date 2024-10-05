إعلان

BBC

الاحتلال يصدر أوامر إخلاء لسكان برج البراجنة بالضاحية الجنوبية لبيروت

10:58 م السبت 05 أكتوبر 2024

أفيخاي أدرعي

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp

وكالات

دعا جيش الاحتلال الإسرائيلي، مساء السبت، السكان في عدد من المباني في برج البراجنة بالضاحية الجنوبية لبيروت إلى إخلائها فورا.

وفي منشور على حسابه بمنصة "إكس"، قال المتحدث باسم جيش الاحتلال باللغة العربية، أفيخاي أدرعي: "إنذار عاجل إلى سكان الضاحية الجنوبية وتحديدًا المتواجدين في المباني المحددة في الخرائط المرفقة في برج البراجنة.. أنتم متواجدون بالقرب من منشآت ومصالح تابعة لحزب الله حيث سيعمل ضدها جيش الاحتلال على المدى الزمني القريب".

وأضاف أدرعي: "من أجل سلامتكم وسلامة أبناء عائلتكم عليكم إخلاء المباني المحددة وتلك المجاورة لها فورًا والابتعاد عنها لمسافة لا تقل عن 500 متر".

الضاحية الجنوبية لبيروت أفيخاي أدرعي الضاحية الجنوبية جيش الاحتلال الإسرائيلي حزب الله
تابع صفحتنا على أخبار جوجل

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على يوتيوب

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
انفجارات داخل سوريا بمحاذاة مثلث الحدود الأردنية السورية الفلسطينية

إعلان

إعلان

قرار عاجل من النائب العام في واقعة نشر ديوان شعري يتضمن ازدراءً للأديان
أجواء معتدلة وشبورة مائية.. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس الأحد بدرجات الحرارة