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BBC

جيش الاحتلال: حتى الآن دمرنا أكثر من ألفي هدف تابع لحزب الله

08:44 م السبت 05 أكتوبر 2024

دانيال هاجاري

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وكالات

زعم المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي دانيال هاجاري، اليوم السبت، أنه حتى الآن دمر جيش الاحتلال أكثر من ألفي هدف تابع لحزب الله، لافتا إلى أنه تم تدمير بنى تحتية كان ينوي حزب الله استخدامها لمهاجمة بلدات الشمال.

وأكد هاجاري أن جيش الاحتلال يقوم بالتحقيق في مقتل 8 وإصابة 24 من جنوده في استهداف مسيرة قادمة من العراق، كما يقيم نتيجة استهدافه لمقر استخبارات حزب الله في الضاحية الجنوبية.

وأوضح هاجاري أنه لم تقع إصابات نتيجة الضربات الإيرانية ولم تؤثر الهجمات على قدرة قواعدهم الجوية.

دانيال هاجاري جيش الاحتلال الإسرائيلي حزب الله الهجوم الإيراني الضاحية الجنوبية إسرائيل
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