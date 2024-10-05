باحث سياسي: أمريكا المسؤولة عن تحديد شكل الرد الإسرائيلي على إيران

كتب- حسن مرسي:

قال بشير عبدالفتاح، الباحث السياسي، إن الولايات المتحدة هي من ستحدد شكل الرد الإسرائيلي على إيران، مشيرًا إلى أن أمريكا تريد استقرار الشرق الأوسط للحفاظ على إمدادات النفط من المنطقة، وبالتالي عدم ارتفاع أسعار النفط، وهذا يهدد أمن الطاقة العالمي.

وأضاف "عبدالفتاح"، خلال حواره مع الإعلامي هيثم بسام، ببرنامج "حقك مع المشاكس"، المذاع على فضائية "القاهرة والناس"، أن أحد مصالح أمريكا الحفاظ على النظام الإيراني من الانهيار، لأن طهران إذا انهارات، فلا تعلم أمريكا من سيحكم إيران مستقبلاً.

وأوضح أن هناك حديثا خلال الفترة الحالية عن اتفاقية استراتيجية كبيرة ستوقع ما بين إيران وروسيا، وبموجب هذه الاتفاقية ستتولى روسيا الدفاع عن إيران ضد أي تهديد.