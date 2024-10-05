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مصر تعلن إجلاء 286 مواطنًا من لبنان

07:38 م السبت 05 أكتوبر 2024

السفارة المصرية في بيروت

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وكالات

أعلنت السفارة المصرية في بيروت في بيان، اليوم السبت، إعادة 286 من المصريين العالقين في لبنان.

وأشارت إلى أن عملية إجلاء المواطنين المصريين تم عبر رحلة استثنائية لشركة مصر للطيران، بعد أن تسبب العدوان الإسرائيلي في تعليق غالبية خطوط الطيران التجارية رحلاتها من وإلى لبنان.

إلى جانب ذلك، قالت السفارة في بيانها، إن مصر أرسلت شحنة مساعدات طبية وإغاثية عاجلة إلى مطار بيروت الدولي مساء اليوم السبت، تشمل 22 طنا من المستلزمات الطبية والأدوية.

ولفتت السفارة المصرية، إلى أن تسليم شحنة المساعدات إلى السلطات اللبنانية، تأتي في إطار توجيهات رئيس الجمهورية بتقديم كافة أوجه الدعم للبنان وشعبه؛ لمواجهة تبعات العدوان الإسرائيلي.

كما أنها تأتي استئنافا للجسر الجوي الذي أطلقته القاهرة في أغسطس 2021 تجسيدا للتضامن مع لبنان في مواجهة الأزمات.

وأوضحت السفارة المصرية، أن السفير المصري لدى لبنان، ووزير الصحة ووزير البيئة ومنسق لجنة الطوارئ الوطنية ووزير الاقتصاد والتجارة اللبنانيين، كانوا في استقبال الشحنة.

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