الأمم المتحدة: أكثر من نصف مليون شخص نزحوا في لبنان

جنيف - (د ب أ)

قال مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية اليوم السبت إن أكثر من نصف مليون شخص الآن صاروا نازحين داخل لبنان.

وذكرت تقارير أن حصيلة الشهداء المرتبطة بالصراع زادت بمعدل 200% في الأسبوعين الماضيين، فيما ارتفعت أعداد النازحين بنسبة 385%.

ومنذ 23 سبتمبر، كثفت إسرائيل من هجماتها الصاروخية على أهداف حزب الله في لبنان.

يذكر أن المناطق الحدودية في جنوب لبنان تشهد تبادلا لإطلاق النار بين جيش الاحتلال الإسرائيلي وحزب الله، منذ الثامن من أكتوبر الماضي بعد إعلان إسرائيل الحرب على غزة، وإعلان حزب الله مساندة سكان القطاع.

وحتى أمس الأول الخميس، لقى 1699 شخصا على الأقل حتفهم وأصيب حوالي 10 آلاف في الصراع بين إسرائيل وحزب الله في غضون سنة، وفقا لمكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، الذي نقل البيانات عن وزارة الصحة اللبنانية.

ولقي حوالي 77 عاملا بمجال الصحة حتفهم، وتردد أن 28 من بينهم لقوا مصرعهم خلال أربع وعشرين ساعة فقط بين يومي الأربعاء والخميس.

وذكرت منظمة الهجرة الدولية أن 541527 شخصا نزحوا في البلاد حتى أمس الأول الخميس.

ووفقا لتقارير منظمة الهجرة الدولية غادر البلاد نحو 285 ألف شخص منذ 23 سبتمبر، من بينهم 40% من اللبنانيين.

وذكرت تقارير أن نحو 40 ألف لبناني غادروا البلاد جوا، إلى جانب 10 آلاف سوري، ويغادر معظم الأشخاص برا عبر الحدود خاصة إلى سوريا.