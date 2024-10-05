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مسؤول لبناني: صفي الدين تواجد بمقر تحت الأرض عندما استهدفته غارة إسرائيلية

06:03 م السبت 05 أكتوبر 2024

هاشم صفي الدين

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وكالات

أكد مصدر أمني لبناني، اليوم السبت، أن حزب الله فقد الاتصال برئيس مجلسه التنفيذي هاشم صفي الدين أمس الجمعة، مشيرا إلى أن صفي الدين كان في مقر تحت الأرض عندما تم استهدافه بغارة إسرائيلية في منطقة المريجة بالضاحية الجنوبية لبيروت.

وقال المصدر الأمني، في تصريحات لقناة "الجزيرة"، إن المسيرات الإسرائيلية تقصف منذ يوم الجمعة فرق الإنقاذ لمنع وصولها للمنطقة المستهدفة، لافتا إلى أن هناك اتصالات دولية للسماح لفرق الإنقاذ بالوصول إلى مكان الغارة التي استهدفت صفي الدين.

وأوضح المصدر الأمني اللبناني، أن إسرائيل أبلغت أطرافا دولية رفضها دخول فرق الإنقاذ إلى مكان الغارة في منطقة المريجة.

هاشم صفي الدين حزب الله إسرائيل بيروت
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