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تعليقًا على هجوم إسرائيلي محتمل.. وزير الخارجية الإيراني: يمكنهم اختبار إرادتنا

05:24 م السبت 05 أكتوبر 2024

عباس عراقجي

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وكالات

قال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، اليوم السبت، إن رد طهران على أي عدوان إسرائيلي سيكون أقوى وأشد، مؤكدا أنه يمكن لتل أبيب اختبار إرادة إيران.

وأشار عراقجي إلى أن زيارته إلى دمشق وبيروت رسالة بأن إيران ستقف دائما إلى جانب المقاومة تحت أي ظرف.

وحذّر القائد العام للجيش الإيراني، اللواء عبد الرحيم موسوي، أمس الجمعة، من أن "الضربة القادمة ستكون أشد قوة ودماراً إذا ارتكب العدو أي حماقة أو أخطأ في تقديراته".

جاء هذا التحذير في ظل استعداد إسرائيل للرد على الهجوم الصاروخي الإيراني الذي استهدف قواعدها الجوية مساء الثلاثاء الماضي.

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