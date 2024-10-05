جيش الاحتلال يزعم تدمير أنفاق ومخازن أسلحة في لبنان

تل أبيب - (د ب أ)

زعم جيش الاحتلال الإسرائيلي اليوم السبت، أن قواته البرية دمرت المزيد من الأنفاق التابعة لحزب الله اللبناني ومخازن أسلحة جنوبي لبنان.

وذكر جيش الاحتلال أن الأهداف مخبأة في مناطق جبلية كثيفة المبانى ومملوءة بالفخاخ المتفجرة، وأن الأسلحة والذخيرة غالبا ما تكون مخبأة في مبان سكنية.

وأضاف أنه تم تفجير شبكات أنفاق خلال عمليات قتالية تحت الأرض، يستخدمها مسلحو حزب الله للاقتراب من الحدود مع إسرائيل.

ولم يتسن التحقق من التقارير بصورة مستقلة.

يذكر أن المناطق الحدودية في جنوب لبنان تشهد تبادلا لإطلاق النار بين جيش الاحتلال الإسرائيلي وحزب الله، منذ الثامن من أكتوبر الماضي بعد إعلان إسرائيل الحرب على قطاع غزة، وإعلان حزب الله مساندة سكان القطاع.

وتعهد حزب الله بمواصلة الهجمات لحين وقف إطلاق النار في غزة.

وتحاول إسرائيل إخراج حزب الله من جنوبي لبنان، بهدف السماح لـ 60 ألف إسرائيلي تم إجلاؤهم إلى العودة إلى منازلهم شمالي البلاد.