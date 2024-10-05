معظم ضحاياه تلميذات.. 42 حكمًا بالسجن مدى الحياة لمتهم بـ 90 جريمة اغتصاب في جنوب إفريقيا

وكالات

أسدلت محكمة في جنوب إفريقيا الستار حول اتهام "نكوسيناتي فاكاثي" بارتكاب 90 جريمة اغتصاب معظمهن طفلات، وأصدرت 42 حكما بالسجن مدى الحياة، في قضية أثارت ضجة كبيرة لدى توقيفه عام 2021.

وخلال جلسة المحاكمة التي عُقدت الخميس الماضي، في محكمة بالم ريدج قرب جوهانسبرغ، ونقلتها محطات التلفزة في جنوب إفريقيا، ذكرت القاضية ليسيغو ماكولوماكوي أن بعض الضحايا تلميذات "كنّ في طريقهنّ إلى المدرسة، بالزي المدرسي، فيما كانت أخريات في منازلهن يتهيأن للذهاب".

وبالإضافة إلى جرائم الاغتصاب التسعين، أدين الرجل أيضا بإجبار أربعة أشخاص آخرين على الاغتصاب، وبإجبار طفل 3 مرات على مشاهدة فعل جنسي، وبـ43 عملية خطف وباعتداءين وبأربع سرقات.

وذكّرت القاضية بأن بعض ضحاياه "سمحن له بدخول منازلهنّ بعدما انتحل صفة بستاني، أو ادّعى أنه حضر لتصليح الأنابيب أو حتى لاستكمال وثائق البلدية".

وخلال جلسة المحاكمة، ونقلتها محطات التلفزة في جنوب إفريقيا، ذكرت

مُخبأ رأسه بين ذراعية، مستندا إلى عكازين، إذ بُترت ساقه بعد إصابته بطلق ناري عندما أوقفته الشرطة، هكذا ظهر المتهم خلال جلسة محاكمته.

ويعد معدل الجرائم في جنوب إفريقيا من الأعلى في العالم، وأفادت بيانات الشرطة بأن عدد حالات الاغتصاب بلغ 9309 بين أبريل ويونيو 2024، أي بزيادة مقدارها 0.6 في المئة عمّا كانت عليه خلال الفترة نفسها من العام المنصرم.

وينتقد الناشطون في مجال حقوق المرأة الحكومة لعدم اتخاذها إجراءات كافية لمكافحة العنف ضد النساء.