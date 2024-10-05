إعلام عبري: لن تشارك طائرات أمريكية في الهجوم على إيران

وكالات

نقلت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية عن مسؤولين أمريكيين قولهم، إن "الهجوم الإسرائيلي على إيران وشيك".

وأشار المسؤولون الأمريكيون إلى أنه "لن تشارك طائرات أمريكية في الهجوم على إيران، ولكن سيكون هناك تنسيق بين إسرائيل وواشنطن".

ويأتي ذلك بعد الهجوم الصاروخي الذي شنته إيران على إسرائيل، الثلاثاء الماضي، حيث بدأ جيش الاحتلال الإسرائيلي بحث سيناريوهات الرد.

وكشفت وسائل إعلام عبرية عن قرار جيش الاحتلال توجيه ضربة لإيران بمشاركة حلفاء إسرائيل.