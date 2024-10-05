وزير الخارجية الإيراني: نأمل بنجاح جهود وقف إطلاق النار في غزة ولبنان

وكالات

أكد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، اليوم السبت، أهمية التوصل الى وقف لإطلاق النار في لبنان وغزة، أملًا في نجاح المساعي الجارية في هذا الصدد.



وقال عراقجي للصحفيين فور وصوله إلى العاصمة السورية دمشق، إن "القضية الأكثر أهمية اليوم هي وقف إطلاق النار، خصوصًا في لبنان وفي غزة".



وذكر أن: "هناك مبادرات في هذا الصدد، وكانت هناك مشاورات نأمل أن تكون ناجحة".



وبدأ وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، اجتماعاته في دمشق بلقاء نظيره السوري بسام صباغ، في زيارة هي الأولى له إلى دمشق منذ توليه منصبه.



وطالب عراقجي المجتمع الدولي ببذل جهده في وجه العمليات الإسرائيلية في المنطقة، قائلًا إن "الأعمال العدائية وجرائم النظام الصهيوني مستمرة، وهذا يتطلب جهدًا جماعيًا من المجتمع الدولي لوقف هذه الجرائم".



وفي زيارته للعاصمة اللبنانية بيروت أمس الجمعة، أكد عراقجي دعم بلاده لمساعي وقف إطلاق النار في لبنان وغزة بشكل متزامن.



وقال وزير الخارجية الإيراني: "تحدثت مع السلطات اللبنانية، ونحن على اتصال مع دول أخرى للتوصل إلى وقف لإطلاق النار".



وبعدما غادر بيروت مساء الجمعة، وصل عراقجي الى دمشق عبر مطارها الدولي لتعذر انتقاله منها برًا إلى سوريا، جراء غارات اسرائيلية استهدفت منطقة المصنع الحدودية وأدت إلى قطع الطريق الدولي بين البلدين.





