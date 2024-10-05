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صحة غزة: ارتفاع ضحايا القصف الإسرائيلي إلى 41825 شهيدًا

02:55 م السبت 05 أكتوبر 2024

الحرب على قطاع غزة

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غزة ( د ب أ )

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة، اليوم السبت، ارتفاع حصيلة ضحايا القصف الإسرائيلي إلى 41825 شهيدًا إلى جانب أكثر من 96910 مصابًا منذ الـ 7 من أكتوبر الماضي.

وقالت الوزارة، في بيان صحفي اليوم: "ارتكب الاحتلال الإسرائيلي 3 مجازر ضد العائلات في قطاع غزة، ووصل منها للمستشفيات 23 شهيدًا و66 مصابًا خلال الـ 24 ساعة الماضية".

وأضافت أنه في "اليوم الـ 365 للعدوان الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة ما زال عدد من الشهداء تحت الركام وفي الطرقات، ولا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم".

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