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إذاعة الاحتلال: الجيش يستعد لشن هجوم كبير وقوي على إيران

02:42 م السبت 05 أكتوبر 2024

جيش الاحتلال الإسرائيلي

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وكالات

قالت إذاعة جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم السبت، إن "الجيش يستعد لشن هجوم كبير على إيران".


وأوضحت الإذاعة أن "جيش الاحتلال في قلب الاستعدادات لهجوم كبير ستكون له عواقب على إيران، وعليها أن تفهم ذلك".


وقال جيش الاحتلال الإسرائيلي إنه "يتوقع تعاونًا كبيرًا في العمل الهجومي من الدول الشريكة في المنطقة".


وبحسب الإذاعة فإن عدد الصواريخ الباليستية التي أطلقتها إيران على إسرائيل في هجوم هذا الأسبوع 201 صاروخًا، واعترضت أنظمة الدفاع الجوي الإسرائيلي معظمها.


ومن جانبه أفاد موقع "واللا" الإسرائيلي بأن "الرد على الهجوم الصاروخي الإيراني سيكون مباشرًا وكبيرًا وقويًا وذا مغزى وليس حدثًا جانبيًا"، دون تحديد كيفية القيام بذلك في الوقت الحالي.


ويعتقد جيش الاحتلال أن الصراع المباشر مع إيران سيجعل طهران تنكفأ على نفسها دون الانشغال بالضرورة مع دعم وكلائها في لبنان وسوريا واليمن والعراق وقطاع غزة، بحسب ما أفاده الموقع.


وكان جيش الاحتلال الإسرائيلي قد أكد في وقت سابق، الخميس، أنه يستعد لهجوم كبير على إيران بعد الضربة الصاروخية الإيرانية في وقت سابق من هذا الأسبوع.


كما ذكر أيضًا أن غاراته المستهدفة ضد أهداف حزب الله اللبناني ستتوسع في الأيام المقبلة، وستستمر حتى يتمكن سكان شمال إسرائيل من العودة إلى منازلهم.

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