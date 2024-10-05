اليابان تجلي 16 من رعاياها من لبنان بطائرة عسكرية

طوكيو- (د ب أ)

أعلنت الحكومة اليابانية أن طائرة تابعة لقوات الدفاع الذاتي الجوية أجلت 16 شخصا من لبنان إلى الأردن المجاورة أمس الجمعة، وسط تصاعد الصراع بين إسرائيل وحزب الله المدعوم من إيران.

وكانت طائرة النقل طراز "سي 2" تقف في حالة استعداد في الأردن بانتظار أمر من وزير الدفاع جين ناكاتاني لإجلاء المواطنين اليابانيين بعد مغادرة قاعدة قوات الدفاع الذاتي الجوية في إقليم توتوري بغرب اليابان صباح الخميس، بحسب وكالة الأنباء اليابانية (كيودو).

وأشارت وزارة الدفاع إلى أن 11 يابانيا كانوا بين من تم إجلاؤهم إلى جانب فرد من أحد الأسر المولود في الخارج وأربعة مواطنين فرنسيين.

وقالت وزارة الخارجية إنه كان يوجد نحو 50 مواطنا يابانيا في لبنان عند تصاعد الصراع بين إسرائيل وحزب الله.

وغادر شخصان منهم بالفعل عبر سفينة مستأجرة رتبتها الحكومة ووصلا إلى قبرص يوم الخميس.

وقال مسؤول بوزارة الدفاع إنه من المقرر أن تتوجه إلى اليابان طائرة نقل أخرى "سي 2" جرى إرسالها أيضا إلى الأردن من توتوري من أجل عملية إجلاء محتملة للمواطنين اليابانيين.





