مقتل 6 جنود باكستانيين و6 مسلحين في اشتباكات قرب الحدود الأفغانية

إسلام آباد- (د ب أ)

ذكر الجيش الباكستاني اليوم السبت أن ستة جنود باكستانيين على الأقل وستة مسلحين قتلوا في شمال غرب باكستان، بالقرب من الحدود الأفغانية.

وذكرت هيئة العلاقات العامة المشتركة لأفرع القوات المسلحة، الجناح الإعلامي للجيش الباكستاني أن ليفتنانت، كان يقود القوات، قتل أيضا في القتال الذي وقع الليلة الماضية، في منطقة وزيرستان الشمالية بإقليم خيبر بختونخوا.

وكانت المنطقة في الماضي معقلا للمسلحين، الذين لهم صلة بتنظيم القاعدة وحركة طالبان الأفغانية.

وذكرت الهيئة "قوات الأمن الباكستانية مصرة على القضاء على خطر الإرهاب ومثل تلك التضحيات من قبل جنودنا الشجعان يعزز أكثر إصرارنا".

وتصاعد العنف في باكستان من قبل حركة طالبان الباكستانية، التي تختلف عن نظيرتها الأفغانية، ثلاثة أضعاف، منذ أن سيطرت المسلحين على كابول، في عام 2021، حسب بيانات.

وذكرت وزارة الداخلية أنه في عام 2023 وحده، قتل 930 شخصا، لاسيما من قوات الأمن، بسبب أعمال الإرهاب وأصيب حوالي 2000 آخرين.

وتتهم باكستان الحكومة الأفغانية بإيواء ودعم حركة طالبان الباكستانية، وطالبت كابول باتخاذ إجراء ضد حركة طالبان باكستان، جراء موجة من الهجمات الإرهابية وقعت مؤخرا، منها تفجير السيارة المفخخة الذي أسفر عن مقتل خمسة مهندسين صينيين في مارس الماضي.