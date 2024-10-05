هل تستخدم إسرائيل ذكرى 7 أكتوبر لمهاجمة إيران؟

وكالات

نقلت شبكة "سي إن إن" عن مسؤول كبير في وزارة الخارجية الأمريكية قوله، إن "إسرائيل لم تقدم ضمانات لإدارة الرئيس جو بايدن بأن استهداف المنشآت النووية الإيرانية أمر غير وارد".



وأضاف المسؤول الأمريكي أنه "من الصعب معرفة ما إذا كانت إسرائيل ستستخدم ذكرى الهجوم الذي نفذته حركة المقاومة الإسلامية (حماس) في 7 أكتوبر لمهاجمة إيران".



وعندما سئلت شبكة "سي إن إن" المسؤول عما إذا كانت إسرائيل أكدت للولايات المتحدة أن المواقع النووية الإيرانية غير مطروحة للنقاش، رد قائلًا: "نأمل ونتوقع أن نرى بعض الحكمة وكذلك القوة، ولكن كما تعلمون، لا توجد ضمانات".



يأتي ذلك فيما قال الرئيس السابق والمرشح الجمهوري للانتخابات الأمريكية، دونالد ترامب، إنه "على إسرائيل ضرب المنشآت النووية الإيرانية"، منتقدًا حديث الرئيس جو بايدن حول ضرورة وجود بدائل عن استهداف البرنامج النووي الإيراني.



وحول الرد الإسرائيلي المرتقب على طهران بضرب حقول النفط الإيرانية، قال الرئيس بايدن إن "إسرائيل لم تتوصل بعد إلى قرار بشأن الرد".



وأضاف: "الأمر لا يزال قيد النقاش، أعتقد لو أنني كنت في مكان الإسرائيليين لفكرت في بدائل أخرى تتجنب ضرب حقول النفط الإيرانية".





