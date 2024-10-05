إسرائيل تزعم استهداف عناصر من حزب الله داخل مسجد

وكالات

زعم جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم السبت، أن قواته شنت خلال الليل ضربة جوية على عناصر من حزب الله اللبناني داخل مسجد في جنوب لبنان، في أول قصف من نوعه منذ بدء تبادل إطلاق النار بين إسرائيل والحزب قبل عام.

وادعى جيش الاحتلال قائلًا في بيان: "خلال الليل، وبتوجيه من استخبارات جيش الاحتلال، قصفت القوات الجوية عناصر من حزب الله كانوا ينشطون داخل مركز قيادة يقع داخل مسجد مجاور لمستشفى صلاح غندور في جنوب لبنان".

وأضاف: "كان عناصر حزب الله يستخدمون مركز القيادة للتخطيط لهجمات وتنفيذها ضد جيش الاحتلال الإسرائيلي".

وليل أمس الجمعة، قالت الوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية إن "حرم مستشفى صلاح غندور في بنت جبيل في جنوب لبنان تعرض لقصف مدفعي إسرائيلي".

وقال الطبيب محمد سليمان، مدير المستشفى الذي تديره الهيئة الصحية الإسلامية، لوكالة "فرانس برس" إن 7 من الطاقم الطبي أصيبوا عندما تعرض المستشفى لقصف إسرائيلي مباشر، مضيفًا أنه تم إخلاء المنشأة.

وكثفت إسرائيل منذ منتصف سبتمبر ضرباتها ضد حزب الله الذي كان قد فتح جبهة "إسناد" لحماس في 8 أكتوبر 2023

وأدى القصف منذ 23 سبتمبر إلى استشهاد أكثر من ألف شخص ونزوح مئات الآلاف من بيوتهم، وفق أرقام رسمية.

وتعد خسائر جيش الاحتلال الإسرائيلي البشرية الأكبر على جبهة لبنان، بعد نحو عام من تبادل الهجمات المستمر بين إسرائيل وحزب الله.