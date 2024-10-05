وزير الخارجية الإيراني: على المجتمع الدولي وقف جرائم الاحتلال

وكالات

قال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، إن "هناك مبادرات بشأن وقف إطلاق النار، وأجريت مشاورات نأمل أن تصل إلى نتيجة".

وأكد عراقجي أنه "يجب أن تكون هناك مساع جماعية من المجتمع الدولي لوقف جرائم الكيان الصهيوني".

وقال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إن "الوزير عباس عراقجي وصل إلى العاصمة السورية دمشق، على الرغم من التهديدات الإسرائيلية بالرد على الهجوم الإيراني".

وأضاف المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، أن "الوزير سيبحث مع المسؤولين السوريين خلال الزيارة التطورات الإقليمية والعلاقات الثنائية بين طهران ودمشق".

وأمس الجمعة، قال وزير الخارجية الإيرانية، عباس عراقجي، إن بلاده تقف مع المقاومة بكل ثقلها، وتدعم أي وقف لإطلاق النار في لبنان شرط أن يشمل قطاع غزة.

جاء ذلك خلال زيارة عراقجي العاصمة اللبنانية بيروت ليؤكد أن بلاده "كانت ولا تزال داعمة" للبنان وحزب الله.