الادعاء العام في برلين ينظر في حوالي 3200 قضية تتعلق بحرب غزة

برلين- (د ب أ)

عقب مرور عام على الهجوم الذي شنته حركة حماس على إسرائيل، تلقى مكتب المدعي العام في برلين ما يقرب من 3200 قضية تتعلق بحرب غزة.

وأعلن المتحدث باسم مكتب المدعي العام بناء على استفسار من وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) أن 1070 قضية (حتى 4 أكتوبر) تتعلق بجرائم وقعت خلال مظاهرات تخص الصراع في الشرق الأوسط.

وبحسب بيانات المتحدث، تتعامل شرطة برلين مع حوالي 5300 قضية أخرى (اعتبارا من 10سبتمبر الماضي)، ومن المرجح أن ينتهي الكثير منها إلى مكتب المدعي العام.

ومنذ الهجوم في 7 أكتوبر 2023، سجلت الشرطة والقضاء في برلين زيادة كبيرة في الجرائم المعادية للسامية. وصنف مكتب المدعي العام في العاصمة الألمانية - بحسب بياناته - حتى الآن 103 حالات من حوالي 3200 حالة على أنها جرائم كراهية معادية للسامية.

وكان أحد الحوادث الأبرز هو الهجوم على الطالب اليهودي لاهاف شابيرا في 2 فبراير 2024. واتهم مكتب المدعي العام شابا /23 عاما/ بالتسبب في إيذاء جسدي خطير بدافع معادٍ للسامية.

وفي أكثر من نصف القضايا تحقق السلطات مع مشتبه بهم معروفين (1642 قضية). وفي بعض الحالات تم ربط قضايا ببعضها البعض (403 قضايا) بسبب تورط نفس المتهم في عدد من القضايا.

وتتعلق الكثير من القضايا بإتلاف ممتلكات من خلال الكتابة على الجدران عبارات معادية للسامية، أو التحريض على الكراهية عبر شعارات محظورة، أو تأييد جرائم، أو مقاومة سلطات إنفاذ القانون.

ووفقا لمكتب المدعي العام، تم حتى الآن تحريك دعاوي قضائية أو فرض عقوبات بغرامة عن طريق أمر جزائي في أكثر من 360 قضية. وقال المتحدث باسم مكتب المدعي العام إن 20 متهما فقط تمت إدانتهم بصورة غير قابلة للنقض.

وتم تسجيل أكثر من 3200 جريمة معادية للسامية على مستوى ألمانيا منذ مطلع هذا العام حتى مطلع أكتوبر الجاري، بحسب بيانات وزارة الداخلية الألمانية.

وأوضحت الوزارة أنه ليس بالضرورة أن تكون جميعها مرتبطة بالصراع في الشرق الأوسط. وفي نفس الفترة من العام الماضي تم تسجيل 1600 جريمة معادية للسامية.

وقالت الوزارة إنه منذ 7 أكتوبر 2023، سجلت الشرطة ما يقرب من 8500 جريمة ذات دوافع سياسية (حتى 4 أكتوبر 2024). ومن بين هذه الجرائم، تم تصنيف 3464 جريمة على أنها معادية للسامية، والتي يتعلق أغلبها بجرائم إلحاق ضرر بالممتلكات بدوافع معادية للسامية والتحريض على الكراهية.