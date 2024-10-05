برلين تتأهب لفعاليات متعارضة في الذكرى السنوية لحرب غزة

برلين- (د ب أ)

تستعد السلطات في برلين لاشتباكات محتملة في العاصمة الألمانية قبل الذكرى السنوية لهجوم حماس على إسرائيل قبل عام في السابع من أكتوبر.

وتم الإعلان عن تنظيم العديد من المسيرات والمظاهرات وغيرها من الفعاليات في عطلة نهاية الأسبوع في برلين وخارجها، مما دفع الشرطة إلى القيام بعملية واسعة النطاق للحفاظ على السلام.

وقالت الشرطة إنها تتوقع "وضعا نشطا في كل أنحاء المدينة".

وبشكل منفصل، حذر المكتب الاتحادي لحماية الدستور، وكالة الاستخبارات الداخلية، من زيادة الاحتجاجات المناهضة لإسرائيل والمعادية للسامية.

وقال توماس هالدينوانج، مدير الوكالة إن "الوضع الحالي ينطوي على إمكانات كبيرة للتعامل العاطفي والاستقطاب والتطرف، حتى بالنسبة للجهات الفاعلة التي كانت معتدلة في السابق"K وقالت الوكالة إنه من المرجح أن تتركز الاحتجاجات في برلين.

وفي العاصمة، يعتزم متظاهرون مؤيدون للفلسطينيين القيام بمسيرة من منطقة تمبلهوف عبر كروزبرج إلى بوابة براندنبورج اليوم السبت في الساعة الثالثة بعد الظهر (1300 بتوقيت جرينتش).

ويتم تنظيم المسيرة تحت شعار "عام من الإبادة الجماعية والعالم يشاهد. ضد عنف الشرطة".

كما تم تسجيل مسيرة مضادة بعنوان "نقف مع إسرائيل ومع الشرطة".