الإمارات تطلق حملة "معك يا لبنان" وترسل طائرة مساعدات طبية

أبوظبي- (د ب أ)

أطلقت الإمارات حملة إغاثة وطنية باسم "الإمارات معك يا لبنان"، لدعم الشعب اللبناني في التطورات التي يتعرض لها.

وأرسلت دولة الإمارات وبالتعاون مع منظمة الصحة العالمية يوم الجمعة طائرة مساعدات تحمل 40 طناً من الإمدادات الطبية العاجلة.

وأقلعت الطائرة من مطار آل مكتوم في دبي، وهي الأولى التي تهبط في لبنان، ضمن الحملة الإغاثية.

وقالت وكالة أنباء الإمارات "يأتي إرسال الطائرة في إطار الجهود الإنسانية لدولة الإمارات في دعم الشعب اللبناني، وتعبيراً عن عمق العلاقات الأخوية بين البلدين خاصة في هذه الظروف الحرجة، وتجسيداً لرؤية دولة الإمارات الإنسانية ولمبادئ الأخوة التاريخية في تقديم العون وقت الأزمات".

وقالت ريم الهاشمي وزيرة الدولة لشؤون التعاون الدولي بالإمارات "إن هذه الجهود تأتي في إطار حرص قيادة الإمارات على تقديم الدعم الإنساني العاجل حول العالم، وتجسّد التزام الدولة وقيادتها وشعبها الراسخ بقيم التضامن والتعاون، والسعي دائماً لأن تكون في مقدمة الدول التي تقدم يد العون والدعم والمساندة للإنسانية".

وذكرت أنّ هذه الطائرة هي بداية لاستجابة إماراتية للوضع الملحّ الذي يواجهه الشعب اللبناني، موضحة أنّ دولة الإمارات ماضية في تقديم كل ما يمكن من عون إنساني لتخفيف وطأة المعاناة وتلبية الاحتياجات العاجلة، وبخاصة الفئات الأكثر ضعفاً واحتياجاً".

وكانت دولة الإمارات أكدت على وقوفها ومساندتها للشعب اللبناني في مواجهة التحديات، وعلى موقفها الثابت تجاه وحدة لبنان وسيادته الوطنية وسلامة أراضيه، ودعت المجتمع الدولي إلى تكثيف الجهود لوقف تصاعد القتال لمنع سفك الدماء، مطالبة بأن ينعم المدنيون بالحماية الكاملة بموجب القانون الدولي والمعاهدات الدولية.