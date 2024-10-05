الدفاع المدني اللبناني: 4 شهداء باستهداف الاحتلال شقة قرب مخيم البداوي

وكالات

قال الدفاع المدني اللبناني إن 4 أشخاص استشهدوا باستهداف مسيرة إسرائيلية شقة قرب مخيم البداوي للاجئين الفلسطينيين شمالي البلاد.

من جانبها، نقلت وكالة الأناضول عن حركة المقاومة الإسلامية (حماس) في لبنان -إعلانها فجر السبت- استشهاد قيادي في كتائب عز الدين القسام وأفراد أسرته في غارة إسرائيلية استهدفت منزله بمخيم البداوي.

وقالت حماس -في بيان لها- إن الغارة الإسرائيلية استهدفت منزل القيادي بالكتائب سعيد علي مما أدى لاستشهاده وزوجته شيماء خليل عزام وطفلتيه زينب وفاطمة.