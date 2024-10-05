فيديو| تصاعد أعمدة الدخان إثر غارة إسرائيلية على الضاحية الجنوبية ببيروت

وكالات

بثت منصات محلية مشاهد تظهر تصاعد ألسنة الدخان، إثر استهداف طائرات الاحتلال الإسرائيلي للضاحية الجنوبية في بيروت.

وقالت وكالة الأنباء اللبنانية إن دخانا كثيفا انتشر إثر الغارة الإسرائيلية التي استهدفت ضاحية بيروت الجنوبية.