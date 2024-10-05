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فيديو| تصاعد أعمدة الدخان إثر غارة إسرائيلية على الضاحية الجنوبية ببيروت

09:55 ص السبت 05 أكتوبر 2024

طائرات حربية اسرائيلية

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وكالات

بثت منصات محلية مشاهد تظهر تصاعد ألسنة الدخان، إثر استهداف طائرات الاحتلال الإسرائيلي للضاحية الجنوبية في بيروت.

وقالت وكالة الأنباء اللبنانية إن دخانا كثيفا انتشر إثر الغارة الإسرائيلية التي استهدفت ضاحية بيروت الجنوبية.

غارة إسرائيلية الضاحية الجنوبية ببيروت طائرات الاحتلال الإسرائيلي بيروت
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