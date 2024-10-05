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يديعوت أحرونوت: إسرائيل تخطط لهجوم قوي على إيران قريبا

09:53 ص السبت 05 أكتوبر 2024

سلاح الجو الإسرائيلي

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وكالات

قالت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية نقلا عن مصادر أميركية مطلعة إن إسرائيل تخطط لرد قوي على إيران قريبا، وإنه لا يُتوقع مشاركة طائرات أمريكية في الهجوم، لكن سيكون هناك تنسيق بين تل أبيب وواشنطن.

وأضافت المصادر أن هناك احتمالا بمهاجمة إسرائيل للمنشآت النووية الإيرانية، لكن ليس من السهل القضاء على المنشآت النووية الإيرانية بقنبلة واحدة فالأمر معقد للغاية.

وتابعت المصادر الأميركية للصحيفة أن "إسرائيل ستفعل ما يتعين عليها فعله لكنها ليست لديها الرغبة في الانجرار إلى حرب إقليمية".

إسرائيل إيران تل أبيب واشنطن المنشآت النووية الإيرانية
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