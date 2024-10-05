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BBC

4 شهداء من عائلة واحدة في استهداف طائرة إسرائيلية شقة سكنية بمخيم البداوي

06:41 ص السبت 05 أكتوبر 2024

غارات إسرائيلية

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وكالات
أفادت وسائل إعلام لبنانية بأن طائرة مسيرة تابعة للاحتلال الإسرائيلي استهدفت شقة سكنية في محيط مخيم البداوي شمالي البلاد، مما أسفر عن استشهاد 4 أفراد من عائلة واحدة. جاء ذلك وفقًا لما نقلته قناة القاهرة الإخبارية في بيان عاجل.

وفي تطور آخر، شن طيران الاحتلال غارة جوية استهدفت منزلًا في سهل بلدة سعدنايل بالبقاع الأوسط شرقي لبنان، ما يزيد من تصاعد التوترات في المنطقة وسط استمرار العمليات العسكرية الإسرائيلية.

غارات إسرائيلية 4 شهداء من عائلة واحدة طائرة إسرائيلية شقة سكنية بمخيم البداوي
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