إعلان

BBC

قتلى وجرحى في صفوف الاحتلال بعد انفجار ضخم خلال اشتباكات في العديسة

05:25 ص السبت 05 أكتوبر 2024

حزب الله اللبناني

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp


وكالات

أعلن حزب الله أنه استهدف قوة مشاة تابعة للاحتلال الإسرائيلي حاولت التقدم باتجاه محيط مبنى بلدية العديسة، مما أدى إلى إجبارها على التراجع. جاء ذلك وفقًا لما نقلته قناة القاهرة الإخبارية في بيان عاجل.

وفي سياق متصل، أفادت مصادر محلية بوقوع انفجار ضخم نتيجة محاولة الاحتلال التقدم في العديسة جنوبي لبنان، مما أسفر عن سقوط قتلى وجرحى في صفوف القوات الإسرائيلية. هذه التطورات تعكس تصعيدًا في التوترات العسكرية في المنطقة.

حزب الله اللبناني قتلى وجرحى صفوف الاحتلال بعد انفجار ضخم اشتباكات في العديسة
تابع صفحتنا على أخبار جوجل

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على يوتيوب

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

إعلان

أجواء معتدلة وسحب منخفضة.. الأرصاد تعلق تفاصيل طقس السبت بدرجات الحرارة
وظائف بالخارج.. تفاصيل لقاء وزير العمل ونظيره القطري
عطل يصيب خدمات تحويل الأموال لـ"إنستاباي وفودافون واتصالات" عبر الموبايل