قتلى وجرحى في صفوف الاحتلال بعد انفجار ضخم خلال اشتباكات في العديسة



وكالات

أعلن حزب الله أنه استهدف قوة مشاة تابعة للاحتلال الإسرائيلي حاولت التقدم باتجاه محيط مبنى بلدية العديسة، مما أدى إلى إجبارها على التراجع. جاء ذلك وفقًا لما نقلته قناة القاهرة الإخبارية في بيان عاجل.

وفي سياق متصل، أفادت مصادر محلية بوقوع انفجار ضخم نتيجة محاولة الاحتلال التقدم في العديسة جنوبي لبنان، مما أسفر عن سقوط قتلى وجرحى في صفوف القوات الإسرائيلية. هذه التطورات تعكس تصعيدًا في التوترات العسكرية في المنطقة.