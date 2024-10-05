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BBC

قصف إسرائيلي على غزة يسفر عن استشهاد 6 فلسطينيين وإصابة آخرين

01:20 ص السبت 05 أكتوبر 2024

غارة جوية

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وكالات
قصف الاحـ.ـتلال الإسرائيلي، اليوم، مخيمي النصيرات ودير البلح في قطاع غزة، مما أدى إلى استشهاد 6 فلسطينيين وإصابة آخرين، وفقًا لما نقلته قناة القاهرة الإخبارية في بيان عاجل.

وأفادت مصادر محلية بأن الهجوم استهدف مناطق سكنية، مما زاد من عدد الضحايا بين المدنيين.

وقد أكدت وزارة الصحة الفلسطينية ارتفاع حصيلة الشهداء نتيجة القصف العنيف، فيما تواصل فرق الإنقاذ عمليات البحث عن ناجين تحت الأنقاض في ظل تزايد الغارات الجوية.

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