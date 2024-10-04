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قائد الجيش الإيراني: ضربتنا المقبلة ستكون أقوى

11:16 م الجمعة 04 أكتوبر 2024

قائد الجيش الإيراني اللواء عبد الرحيم موسوي

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وكالات

حذّر القائد العام للجيش الإيراني، اللواء عبد الرحيم موسوي، من أن "الضربة القادمة ستكون أشد قوة ودماراً إذا ارتكب العدو أي حماقة أو أخطأ في تقديراته".

جاء هذا التحذير في ظل استعداد إسرائيل للرد على الهجوم الصاروخي الإيراني الذي استهدف قواعدها الجوية مساء الثلاثاء الماضي.

كانت القناة الـ13 الإسرائيلية، قالت إن المجلس الوزاري للشؤون الأمنية والسياسية (الكابينت) اتخذ قرارا بالرد على الهجوم الإيراني.

وذكرت إذاعة جيش الاحتلال الإسرائيلي، أن هناك مؤشرات متزايدة تشير إلى استشهاد هاشم صفي الدين، رئيس المجلس التنفيذي لحزب الله والخليفة المحتمل لحسن نصر الله، في الغارة التي استهدفت الضاحية الجنوبية لبيروت أمس.

وأضافت الإذاعة العبرية أن مسؤول الاستخبارات في حزب الله كان متواجداً في المخبأ الذي تعرض للقصف، ولكن مصيره لا يزال مجهولاً.

عبد الرحيم موسوي الجيش الإيراني هجمات إيران إيران وإسرائيل الاحتلال الإسرائيلي حزب الله
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