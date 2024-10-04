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مسؤول رفيع بحزب الله: منعنا تسلل الاحتلال في كل النقاط

10:34 م الجمعة 04 أكتوبر 2024

جنوب لبنان

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وكالات

صرّح نائب رئيس المجلس السياسي لحزب الله اللبناني بأن الحزب تمكّن من منع الاحتلال من التسلل في جميع النقاط التي حاول الدخول منها.

وأشار إلى أن صواريخ الحزب وصلت إلى مدى 150 كيلومتراً، مع الحفاظ على وتيرة إطلاقها، مؤكداً جاهزية الحزب لمواجهة أي تقدم بري، وأنه يتفوق على العدو في هذا الجانب.

وأضاف نائب رئيس المجلس السياسي لحزب الله، أن أي منطقة يتوغل فيها الاحتلال ستتحول إلى مقبرة لجنوده ودباباته، مشيراً إلى أن وزير الخارجية الإيراني أكد خلال زيارته دعم طهران الكامل للبنان.

وأوضح أن حزب الله مشغول بالعمليات الميدانية ولن يخوض في أي نقاش تحت وطأة النار، مشدداً على أن إسرائيل هي التي ترفض وقف إطلاق النار.

وأكد أن موقف الحزب سيُعلن بعد توقف إطلاق النار، موضحاً أن إسرائيل ورئيس وزرائها بنيامين نتنياهو لا يريدان إنهاء هذه الحرب.

وفيما يتعلق باختيار أمين عام جديد للحزب، أشار إلى أن هذه الآلية تتأثر بالأوضاع الراهنة في ظل الحرب، مؤكداً أن القيادة الجماعية للحزب متماسكة وموحدة.

حزب الله الاحتلال الإسرائيلي حسن نصر الله
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