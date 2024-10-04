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BBC

بايدن: إسرائيل لم تقرر بعد كيفية الرد على إيران

09:55 م الجمعة 04 أكتوبر 2024

الرئيس الأمريكي جو بايدن

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وكالات

قال الرئيس الأمريكي جو بايدن، إن إسرائيل لم تتخذ بعد قراراً بشأن الرد على إيران.

وأضاف الرئيس الأمريكي "لو كنت في مكان الإسرائيليين، لأخذت بعين الاعتبار خيارات أخرى غير استهداف المنشآت النفطية الإيرانية".

وأشار بايدن إلى أن إدارته قدّمت دعماً لإسرائيل يفوق ما قدمته أي إدارة أمريكية سابقة، موضحا أن التواصل مع الإسرائيليين يجري باستمرار لمدة 12 ساعة يومياً.

كانت القناة الـ13 الإسرائيلية، قالت إن المجلس الوزاري للشؤون الأمنية والسياسية (الكابينت) اتخذ قرارا بالرد على الهجوم الإيراني.

وذكرت إذاعة جيش الاحتلال الإسرائيلي، أن هناك مؤشرات متزايدة تشير إلى استشهاد هاشم صفي الدين، رئيس المجلس التنفيذي لحزب الله والخليفة المحتمل لحسن نصر الله، في الغارة التي استهدفت الضاحية الجنوبية لبيروت أمس.

وأضافت الإذاعة العبرية أن مسؤول الاستخبارات في حزب الله كان متواجداً في المخبأ الذي تعرض للقصف، ولكن مصيره لا يزال مجهولاً.

الرئيس الأمريكي بايدن إسرائيل إيران المنشآت النفطية الإيرانية الهجوم الإيراني
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