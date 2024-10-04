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BBC

مسؤول عسكري إسرائيلي: لا قوات لدينا لتنفيذ عملية كبيرة في لبنان

09:47 م الجمعة 04 أكتوبر 2024

جنود الاحتلال

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وكالات

نقلت صحيفة إيكونوميست البريطانية عن ضابط احتياط إسرائيلي قوله، إنه ليس لدى جيش الاحتلال ما يكفي من الجنود أو الدبابات لتنفيذ عملية كبيرة في لبنان.

كانت القناة الـ13 الإسرائيلية، قالت إن المجلس الوزاري للشؤون الأمنية والسياسية (الكابينت) اتخذ قرارا بالرد على الهجوم الإيراني.

وذكرت إذاعة جيش الاحتلال الإسرائيلي، أن هناك مؤشرات متزايدة تشير إلى استشهاد هاشم صفي الدين، رئيس المجلس التنفيذي لحزب الله والخليفة المحتمل لحسن نصر الله، في الغارة التي استهدفت الضاحية الجنوبية لبيروت أمس.

وأضافت الإذاعة العبرية أن مسؤول الاستخبارات في حزب الله كان متواجداً في المخبأ الذي تعرض للقصف، ولكن مصيره لا يزال مجهولاً.

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