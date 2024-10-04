الأمم المتحدة: عدد الشهداء المدنيين بلبنان غير مقبول

وكالات

نقلت وكالة رويترز عن متحدث باسم الأمم المتحدة قوله، إن عدد الشهداء المدنيين في لبنان جراء الحملة الإسرائيلية "غير مقبول بالمرة".

وأكد المسؤول أن الغارات الجوية الإسرائيلية في لبنان استهدفت فرق الإسعاف.

كان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، قال إن الغرب يزود إسرائيل بالأسلحة التي تستخدمها في ارتكاب مجازر جماعية بغزة ولبنان.

وأضاف أردوغان، أن من يقدم الأسلحة لإسرائيل مشارك في العدوان، مشيرا إلى أن تركيا لم تدخر جهدا في تخفيف حدة الصراع، لكن إسرائيل ضربت بكل جهود الوساطة عرض الحائط.

وتابع الرئيس التركي، أن إسرائيل تنفذ عدوانها على إخواننا في فلسطين ولبنان، وتقوم بتصعيد الأمور وتوسيع رقعة الصراع.